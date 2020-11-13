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Santos define data para o Conselho Deliberativo analisar propostas por Veríssimo

Conselheiros discutirão propostas de Benfica e Al-Nassr em videoconferência nesta terça-feira (17)...

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 14:56
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
As propostas pelo zagueiro Lucas Verissimo serão discutidas nesta terça-feira (17), em reunião do Conselho Deliberativo.
O Peixe recebeu há uma semana duas propostas pelo jogador, vinda do Al-Nassr (SAU) e Benfica (POR). A primeira agradou mais a diretoria, mas a segunda mais ao atleta.
Como o pleito presidencial no Peixe está previsto para o dia 12 de novembro, toda movimentação de entrada e saída de atletas precisa da anuência dos conselheiros, com a maioria mínima decidindo. Pelo desejo de Veríssimo atuar no futebol europeu, a proposta dos portugueses atualmente é a vista com maior possibilidade de avanço. Os Encarnados contam com um empréstimo de um ani com obrigatoriedade de compra por 6,5 (R$ 42,3 mi) parceladamente a partir de 2021. Se o negócio avançar no Conselho, a direção santista cogita buscar uma carta de crédito para antecipação do valor junto a uma instituição bancária para salvar parte das dívidas que tem atualmente, principalmente com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) que bloqueia o Santos de registrar novos atletas por uma ação na Fifa.
Sabendo que o Santos está em situação financeira delicada e que Verissimo é um dos seus principais ativos, a diretoria santista ampliou o contrato do defensor, que iria até o fim de dezembro, para junho de 2025, justamente para valoriza-lo.

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