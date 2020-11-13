Santos define data para o Conselho Deliberativo analisar propostas por Veríssimo

Como o pleito presidencial no Peixe está previsto para o dia 12 de novembro, toda movimentação de entrada e saída de atletas precisa da anuência dos conselheiros, com a maioria mínima decidindo. Pelo desejo de Veríssimo atuar no futebol europeu, a proposta dos portugueses atualmente é a vista com maior possibilidade de avanço. Os Encarnados contam com um empréstimo de um ani com obrigatoriedade de compra por 6,5 (R$ 42,3 mi) parceladamente a partir de 2021. Se o negócio avançar no Conselho, a direção santista cogita buscar uma carta de crédito para antecipação do valor junto a uma instituição bancária para salvar parte das dívidas que tem atualmente, principalmente com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL) que bloqueia o Santos de registrar novos atletas por uma ação na Fifa.