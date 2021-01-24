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futebol

Santos defende soberania e invencibilidade contra o Goiás

Última derrota do Peixe para o rival deste domingo foi em 2015: 4 a 1, em jogo válido pelo Brasileiro daquele ano, e disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia...
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Publicado em 

24 jan 2021 às 10:09

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 10:09

Crédito: Última derrota do Santos, de Marinho, para o Goiás, aconteceu em 2015 (Twitter/Santos
O Santos entra em campo neste domingo para manter os bons números do retrospecto contra o Goiás e uma invencibilidade contra o rival.O Alvinegro da Vila Belmiro não sabe o que é perder para o time do Centro-Oeste desde 2015, quando foi derrotado por 4 a 1, no Serra Dourada, em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.Desde então, foram mais quatro encontros, com quatro vitórias do Alvinegro Praiano, incluindo uma sonora goleada por 6 a 1, no Brasileirão de 2019.
O histórico geral dos confrontos aponta um total de 54 duelos disputados desde março de 1968. O Santos soma 21 vitórias contra 16 do Goiás, além de 17 empates. Nos gols, vantagem do Santos: 98 a 78.
No último encontro, válido pelo primeiro turno do atual Campeonato Brasileiro, o Peixe venceu por 3 a 2, atuando em Goiânia.

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