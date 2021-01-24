Santos defende soberania e invencibilidade contra o Goiás

O Santos entra em campo neste domingo para manter os bons números do retrospecto contra o Goiás e uma invencibilidade contra o rival.O Alvinegro da Vila Belmiro não sabe o que é perder para o time do Centro-Oeste desde 2015, quando foi derrotado por 4 a 1, no Serra Dourada, em jogo válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.Desde então, foram mais quatro encontros, com quatro vitórias do Alvinegro Praiano, incluindo uma sonora goleada por 6 a 1, no Brasileirão de 2019.