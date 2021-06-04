Santos defende bom retrospecto como mandante no jogo contra o Ceará

O Santos recebe o Ceará no sábado, ás 21 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo como mandante pela competição. Na temporada, o Peixe tem onze jogos em casa sendo dez na Vila Belmiro e uma no Mané Garrincha devido ao agravamento da Covid-19 em São Paulo no mês de abril.A equipe santista tem seis vitória, três empates e duas derrotas, somando um aproveitamento de 63% como mandante. São 17 gols marcados e 10 sofridos.