Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos defende bom retrospecto como mandante no jogo contra o Ceará

Peixe faz primeiro jogo como mandante no Brasileiro na noite deste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 11:32

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 11:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebe o Ceará no sábado, ás 21 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo como mandante pela competição. Na temporada, o Peixe tem onze jogos em casa sendo dez na Vila Belmiro e uma no Mané Garrincha devido ao agravamento da Covid-19 em São Paulo no mês de abril.A equipe santista tem seis vitória, três empates e duas derrotas, somando um aproveitamento de 63% como mandante. São 17 gols marcados e 10 sofridos.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Fernando Diniz só teve um jogo como mandante na Vila Belmiro e conquistou uma vitória sobre o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Libertadores.Veja os duelos como mandante na temporada:
Santos 1 x 1 Ferroviária - PaulistaSantos 2 x 1 Deportivo Lara - 2ª fase preliminar LibertadoresSantos 2 x 1 Ituano - PaulistaSantos 0 x 0 Botafogo-SP - PaulistaSantos 2 x 2 San Lorenzo - (Mané Garrincha) 3ª fase preliminar LibertadoresSantos 2 x 1 Internacional de Limeira - PaulistaSantos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil - LibertadoresSantos 0 x 2 Corinthians - PaulistaSantos 5 x 0 The Strongest - LibertadoresSantos 2 x 0 São Bento - PaulistaSantos 1 x 0 Boca Juniors - Libertadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados