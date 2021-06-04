Santos defende bom retrospecto como mandante no jogo contra o Ceará

O Santos recebe o Ceará no sábado, ás 21 horas, na Vila Belmiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro duelo como mandante pela competição. Na temporada, o Peixe tem onze jogos em casa sendo dez na Vila Belmiro e uma no Mané Garrincha devido ao agravamento da Covid-19 em São Paulo no mês de abril.A equipe santista tem seis vitória, três empates e duas derrotas, somando um aproveitamento de 63% como mandante. São 17 gols marcados e 10 sofridos.
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Fernando Diniz só teve um jogo como mandante na Vila Belmiro e conquistou uma vitória sobre o Boca Juniors por 1 a 0 na Copa Libertadores.Veja os duelos como mandante na temporada:
Santos 1 x 1 Ferroviária - PaulistaSantos 2 x 1 Deportivo Lara - 2ª fase preliminar LibertadoresSantos 2 x 1 Ituano - PaulistaSantos 0 x 0 Botafogo-SP - PaulistaSantos 2 x 2 San Lorenzo - (Mané Garrincha) 3ª fase preliminar LibertadoresSantos 2 x 1 Internacional de Limeira - PaulistaSantos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil - LibertadoresSantos 0 x 2 Corinthians - PaulistaSantos 5 x 0 The Strongest - LibertadoresSantos 2 x 0 São Bento - PaulistaSantos 1 x 0 Boca Juniors - Libertadores