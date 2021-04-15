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futebol

Santos decide mesclar times em início de maratona de jogos

Peixe poupará alguns titulares na partida desta sexta-feira diante da Ponte Preta...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 19:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos deve mesclar jogadores titulares e reservas durante a maratona de jogos por Campeonato Paulista e Copa Libertadores. O Peixe vai fazer três jogos nos próximos 5 dias, sendo o primeiro deles nesta sexta, às 20 horas, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPara o jogo desta sexta, o Peixe não contará com o goleiro João Paulo, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante Alison e o atacante Soteldo. Todos foram poupados pela comissão técnica do Peixe. Além deles, o Santos não terá o lateral-direito Madson, que não está inscrito no Paulistão.
Depois da partida desta sexta, o Santos encara a Inter de Limeira no domingo, com time praticamente reserva, e estreia na Copa Libertadores na próxima terça-feira, às 19h15min, diante do Barcelona, do Equador, na Vila Belmiro. O Peixe irá fazer 11 jogos em 25 dias e, se chegar à final do Paulistão, terá 17 jogos em 40 dias.Depois de garantir a classificação diante do San Lorenzo, o Peixe fez apenas um treino para o confronto contra a Ponte Preta. A provável escalação da equipe é John, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Jhonnathan; Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

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