Santos decide 'descer' 14 garotos que treinavam com o profissional

O Santos decidiu diminuir o número de jogadores treinando com o elenco profissional. A partir desta semana, 14 atletas que estavam integrados ao elenco principal voltam a treinar com a equipe Sub-23.A lista tem os goleiros Matheus Saldanha e Diógenes, os laterais Mikael, Sandro e Jhonnathan, os zagueiros Derick e Wellington Tim, os volantes Felipe Carvalho, Victor Yan e Donizete, o meia Lucas Barbosa e os atacantes Alexandre Tam, Fernandinho e Rwan Seco.

Todos esses jogadores foram integrados ao elenco com a chegada do técnico Ariel Holan, que utilizou 36 atletas durante a sua passagem pelo clube.Agora, a diretoria fez um filtro e o auxiliar técnico Marcelo Fernandes e o próximo treinador irão trabalhar com um grupo menor de jogadores para a sequência da temporada.