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futebol

Santos decide 'descer' 14 garotos que treinavam com o profissional

Jogadores voltaram a treinar com a equipe sub-23 , comandada por Edinho...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 15:05
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos decidiu diminuir o número de jogadores treinando com o elenco profissional. A partir desta semana, 14 atletas que estavam integrados ao elenco principal voltam a treinar com a equipe Sub-23.A lista tem os goleiros Matheus Saldanha e Diógenes, os laterais Mikael, Sandro e Jhonnathan, os zagueiros Derick e Wellington Tim, os volantes Felipe Carvalho, Victor Yan e Donizete, o meia Lucas Barbosa e os atacantes Alexandre Tam, Fernandinho e Rwan Seco.
Todos esses jogadores foram integrados ao elenco com a chegada do técnico Ariel Holan, que utilizou 36 atletas durante a sua passagem pelo clube.Agora, a diretoria fez um filtro e o auxiliar técnico Marcelo Fernandes e o próximo treinador irão trabalhar com um grupo menor de jogadores para a sequência da temporada.

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