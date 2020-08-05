Santos decide demitir Jesualdo Ferreira antes do início do Brasileirão

Jesualdo Ferreira não é mais técnico do Santos. O treinador português não resistiu à eliminação no Campeonato Paulista, somado a quatro jogos sem vitórias, e foi desligado na tarde desta quarta-feira.A decisão foi concretizada quatro dias antes da estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Depois de uma série de reuniões entre o departamento de futebol e o comitê de gestão, o clube bateu o martelo nesta quarta, antes do treinamento. Desde a última quinta-feira, quando o Peixe foi derrotado por 3 a 1 para a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulistão, o incômodo da diretoria com o desempenho da equipe era muito grande. Porém, existia um impasse quanto ao tempo de trabalho a ser dado ao português, que dirigiu a equipe em apenas 15 oportunidades.Alguns pontos, como o trabalho na promoção de jogadores da base, foram ponderados a favor da permanência de Jesualdo, mas o temor que o time repetisse os maus resultados no início do Brasileirão pesou no seu desligamento.