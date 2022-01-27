Santos decepciona e só empata com a Internacional de Limeira na estreia do Paulistão

O Santos não deixou uma boa impressão em sua estreia na temporada 2022. A equipe do Peixe empatou em 0 a 0 com a Internacional-SP, em Limeira, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista, na noite desta quarta-feira.Com muitos desfalques, o Peixe fez um jogo fraco e foi envolvido pelo time do interior na maior parte da partida. O empate frustrou o torcedor alvinegro, que voltará ver o Peixe em campo no sábado, quando ocorrerá o confronto na Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto.O JOGO

O primeiro grande lance da partida foi da Inter de Limeira, e só aos 26 minutos. Osman veio pela esquerda do ataque e achou Felipe Baxola sozinho na área. O meia matou a bola na frente de João Paulo, mas chutou por cima do gol.Cinco minutos depois, a Inter voltou a assustar. Em cobrança de falta de longa distância, Baxola rolou a bola para Xandão, que soltou uma bomba rasteira. João Paulo, bem colocado, espalmou a bola para escanteio.

O Peixe na primeira etapa nada produziu de interessante. Para piorar, ainda perdeu Gabriel Pirani expulso. O meia entrou de sola no adversário, o VAR chamou o juiz que, após rever o lance, aplicou o cartão vermelho ao jogador santista. Foi o último lance do primeiro tempo.

A segunda etapa voltou e o Peixe começou atacando. Com menos de um minuto Lucas Braga cruzou e Zanocelo cabeceou para fora. Mas o que parecia que seria uma nova postura da equipe na partida durou pouco. E com um jogador a menos, o Peixe começou a sofrer lá atrás.

A Inter com menos de 10 minutos chegou duas vezes. Em uma delas, Baxola fez fila pelo lado esquerdo, mas concluiu fraco. Desorganizado, o Santos deixava espaços por todo o campo e o time do interior dominou o jogo.

Aos 20 minutos, a Inter carimbou a trave de João Paulo. Após uma roubada de bola no ataque, Lima arriscou chute cruzado da entrada da área e a bola explodiu na trave direita de João Paulo, que saltou e nada achou.

A Inter seguiu pressionando, mas sem conseguir penetrar na área. Acuado, o Peixe pouco subiu, mas quando apareceu quase marcou. Em boa jogada de Marcos Leonardo pela esquerda, o atacante rolou a bola para Bruno Oliveira, que chutou na trave. Tabelinha bonita da dupla santista aos 35 minutos.

Depois foi só mais pressão da Inter, que lutou mas não foi eficiente para superar João Paulo.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 0 X 0 SANTOS – 1ª rodada do Campeonato Paulista

Data e hora: 26 de janeiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Mauro André de Freitas (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Léo Duarte, Jhony e Geovane (INT); Camacho (SAN)Cartão vermelho: Gabriel Pirani (SAN)

INTERNACIONAL-SP: Lucas Frigeri; Léo Duarte (Celsinho), Rodolfo, Xandão e Rafael Carioca; Jhony (Lima), Matheus Galdezani (Júlio Rusch) e Felipe Baxola (Gui Pira); Osman, Geovane (Diego Tavares) e Ronaldo Silva. Técnico: Vinicius Bergantin

SANTOS: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho (Bruno Oliveira), Vinícius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marcos Guilherme (Vinícius Balieiro) e Marcos Leonardo (Ângelo). Técnico: Leandro Silva