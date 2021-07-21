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futebol

Santos contrata novo supervisor para as categorias de base

Giuliano Bitencourt, ex-Criciúma, assumiu como supervisor das equipes Sub-23 e Sub-20...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 11:56

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 11:56

Crédito: Divulgação
Ainda no processo de reformulação das categorias de base, o Santos contratou um novo supervisor para as categorias Sub-23 e Sub-20. O escolhido foi Giuliano Bitencourt, ex-Criciúma, que já trabalha no clube.Bitencourt é formado em educação física pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). O profissional teve passagens pelo Figueirense, Vila Nova, Guarani, Paysandu e Brasil de Pelotas, todos na Série B do Campeonato Brasileiro. No Criciúma, Giuliano foi supervisor das categorias de base de 2004 a 2006 e do profissional de 2009 a 2014. Na sequência, de 2014 a 2015, ele ocupou o cargo de gerente de futebol.
Neste ano, Bitencourt foi um dos responsáveis pela montagem do elenco para a disputa do Campeonato Catarinense. O Criciúma foi rebaixado para a segunda divisão do Estadual pela primeira vez em sua história e o profissional foi desligado do clube após a competição.No Santos, Giuliano Bitencourt vai ocupar a vaga que era de Ricardo Occhiuto, que deixou o clube em maio. Occhiuto já havia trabalhado na base do Peixe anteriormente e havia retornado em março por uma indicação do ex-membro do Comitê de Gestão José Renato Quaresma.
Na atual reformulação da base, o Santos trocou todos os técnicos do Sub-13 ao Sub-23. Edinho deixou o comando do time de Aspirantes, Aarão Alves do Sub-20, Elder Campos do Sub-17, Flávio Antunes (Flavinho) do Sub-15 e, nesta terça-feira, Juary foi desligado do Sub-13. Rodrigo Chipp assumiu o Sub-20, Gabriel Bussinger o Sub-17 e Rafael Bahia o Sub-15. Maurício Copertino negocia para assumir os Aspirantes.
Além disso, o Santos contratou Rodrigo de Carvalho para ser o responsável pela captação de atletas.

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