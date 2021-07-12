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futebol

Santos contrata novo coordenador de captação de atletas

Rodrigo de Carvalho atuou como observador da CBF para categorias de base...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:17

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 11:17
Crédito: Asscom/FAF
O Santos acertou nesta semana a contratação de Rodrigo de Carvalho para liderar o setor de captação de atletas do clube. Ele terá o apoio de Nenê Belarmino e o primeiro foco do trabalho, além de melhorar os processos de captação, é evitar que o Peixe perca atletas da Baixada santista para outros clubes.Rodrigo terá a missão de formar parcerias com escolinhas, centros de formação, clubes amadores e escolas para que o Santos seja a primeira opção de todos os garotos da Baixada.
O novo responsável pela captação do clube tem passagens pelo Athletico-PR e foi por muito tempo observador técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).A atual administração do Santos tem o objetivo de qualificar o trabalho de formação do clube. Nesta semana, foram feitas as primeiras mudanças nas categorias de base, com troca de técnicos e demissão do supervisor.

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