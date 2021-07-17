Santos contrata Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga

O Santos acertou a contratação do meia Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga, que estava no Internacional. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo DIÁRIO DO PEIXE.Em sua rede social, o jogador falou sobre sua chegada ao Peixe. Aos 19 anos, Davis pode integrar os times sub-20 ou sub-23 do clube."Uma nova história! Motivado e muito feliz por vestir este manto... que Deus abençoe esse novo desafio", escreveu o atleta em sua rede social.O Alvinegro da Vila Belmiro passa por uma reformulação nas categorias de base. Recentemente, o clube contratou Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque também com a camisa do Internacional, de Porto Alegre. O volante Geliel Silva, de 19 anos, que estava no Figueirense, também assinou com o Peixe.