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futebol

Santos contrata Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga

Meia de 19 anos chega ao Peixe após se destacar nas categorias de base do Internacional...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 21:03
Crédito: Cruzeiro/Divulgação
O Santos acertou a contratação do meia Davis Silva, filho do ex-jogador Tinga, que estava no Internacional. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Ademir Quintino e confirmada pelo DIÁRIO DO PEIXE.Em sua rede social, o jogador falou sobre sua chegada ao Peixe. Aos 19 anos, Davis pode integrar os times sub-20 ou sub-23 do clube."Uma nova história! Motivado e muito feliz por vestir este manto... que Deus abençoe esse novo desafio", escreveu o atleta em sua rede social.O Alvinegro da Vila Belmiro passa por uma reformulação nas categorias de base. Recentemente, o clube contratou Thomas Bueno, jovem promessa de muito destaque também com a camisa do Internacional, de Porto Alegre. O volante Geliel Silva, de 19 anos, que estava no Figueirense, também assinou com o Peixe.
Pelo Internacional, o meia Tinga conquistou a Copa Libertadores da América de 2006 e 2010, a Recopa Sul-Americana de 2011 e os Campeonatos Gaúchos de 2005, 2011 e 2012. O ex-jogador também passou por Grêmio, Cruzeiro, Borussia Dortmund, Botafogo e Sporting.

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