Santos conta bastidores da saída do Athletico-PR e exalta o Flamengo: 'Camisa que dispensa comentários'

Após o treino desta sexta-feira, marcado por protestos de organizadas na porta do Ninho do Urubu, o Flamengo apresentou Santos, o quinto reforço do clube para a temporada. O goleiro, que desembarcou no Rio na semana passada, revelou que foi bem recebido pelo técnico Paulo Sousa e destacou que trabalhará bastante para que a transição para uma nova metodologia ocorra de uma forma natural.> Protesto agita o Fla: lembre episódios que sacudiram o clube desde 2020- O Paulo Sousa me recebeu muito bem. Aos poucos vamos conhecendo um ao outro, entendendo a filosofia e a metodologia. Vou trabalhar bastante para que essa transição aconteça de uma forma natural - contou.

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Santos também contou bastidores da saída do Athletico-PR, clube pelo qual fez história ao ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Ele disse que expôs a vontade se transferir ao Flamengo para o presidente do Furacão e o mandatário, de acordo com o goleiro, entendeu "de uma forma positiva".

- Com o Athletico foi uma conversa tranquila. Expus as minhas vontade e o presidente entendeu de uma forma positiva. Flamengo a gente sabe da força que tem, é uma camisa que dispensa comentários.Veja mais declarações de Santos:

OBJETIVO NO FLAMENGO- Meu maior objetivo é ajudar dentro de campo, seja jogando ou orientando de alguma forma.

SELEÇÃO BRASILEIRA- Eu não posso pensar na seleção sem antes jogar. Se tiver fazendo por merecer, vou ficar muito feliz de representar o brasil na Copa. Mas o objetivo principal é o Flamengo.

ELOGIOS AO CLUBE- Quando me dispus a vir para cá, já sabia da grandeza do flamengo. Espero representar da melhor maneira possível para que a gente possa vencer sempre.

IMPORTÂNCIA DE DINIZ NA CARREIRA- Com o Diniz foi como eu evoluí como goleiro. É uma metodologia que o futebol hoje pede. É algo que estou preparado e tranquilo para exercer