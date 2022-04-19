Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos consegue suspender todas as execuções cíveis contra o clube

Peixe tem 60 dias para apresentar um plano para o pagamento das ações judiciais...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 14:28

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 14:28

O Santos conseguiu uma vitória judicial importante nesta segunda-feira (18). O Peixe conseguiu o deferimento da suspensão de todas as execuções cíveis movidas contra o clube.Essa medida permite que o clube apresente, no prazo de 60 dias, um plano ordenado e estruturado de pagamento aos seus credores cíveis, sem o risco de novas constrições, como penhora das rendas de patrocínio e direitos de televisionamento e, também, sem que o parcelamento das dívidas trabalhistas seja igualmente afetado.O presidente do Santos, Andres Rueda, comemorou a vitória.
- Essa decisão é uma grande e importante vitória do Santos fora das quatro linhas, para seguirmos em direção ao equacionamento e saneamento das nossas muitas dívidas, que remontam a antigas gestões. A atuação do nosso Departamento Jurídico foi fundamental para que o clube possa se reorganizar, planejar e respirar para sua reestruturação - afirmou Rueda.
Crédito: OpresidenteAndresRuedacomemorouasuspensão(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: a reunião dos empresários da construção civil com o governador
Acidente entre dois carros interdita pista no Centro de Vitória
Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados