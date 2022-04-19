Santos consegue suspender todas as execuções cíveis contra o clube

O Santos conseguiu uma vitória judicial importante nesta segunda-feira (18). O Peixe conseguiu o deferimento da suspensão de todas as execuções cíveis movidas contra o clube.Essa medida permite que o clube apresente, no prazo de 60 dias, um plano ordenado e estruturado de pagamento aos seus credores cíveis, sem o risco de novas constrições, como penhora das rendas de patrocínio e direitos de televisionamento e, também, sem que o parcelamento das dívidas trabalhistas seja igualmente afetado.O presidente do Santos, Andres Rueda, comemorou a vitória.