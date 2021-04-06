Santos consegue redução em contrato para tentar manter projeto do NBB

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Numa negociação comandada diretamente pelo presidente Andres Rueda, o Santos anunciou ter conseguido reduzir em mais de 90% o valor de patrocínio para o time no Novo Basquete Brasil (NBB). Em conversas com o CEO da Associação Ponto Positivo, do ex-jogador Jamelli, o mandatário do Santos manteve a equipe renegociando o que estava estabelecido anteriormente e o acordo reforça as ações de reestruturação financeira do clube.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO contrato foi assinado na gestão de transição de Orlando Rollo. O Peixe tentou a rescisão no início do ano e mandou o contrato para a comissão de estatuto, que considerou o acordo irregular. Pelo novo modelo, dos R$ 4 milhões por ano acertados no contrato firmado em novembro de 2020, ficou definida a redução para R$ 340 mil a cada temporada, divididos em três parcelas. Ou seja, o clube terá de pagar apenas 8,5% do valor anterior.

- Foi uma ampla negociação em prol do clube, sem vazamentos de informações. Conseguimos chegar a um valor que o Santos pode assumir para ter uma modalidade olímpica num dos principais e mais bem organizados torneios do Brasil. O Jamelli teve a sensibilidade de entender e atender o que o Ccube propôs - afirmou Rueda.Ainda no acordo, Santos e Associação Ponto Positivo decidiram fazer o máximo esforço para buscarem patrocinadores e chegar aos R$ 4 milhões. Caso contrário, o Santos não ingressará no NBB. Ficou estabelecido, também, que se conseguirem valor além dos R$ 4 milhões do projeto, o pagamento feito pelo clube será devolvido.