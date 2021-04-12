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Santos consegue parecer favorável sobre multa abusiva no Caso Doyen

Doyen conseguiu bloquear as contas do clube pela dívida de 15 milhões de Euros. Santos questionou valor de multa e conseguiu reduzir a dívida para 6 milhões de Euros...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 19:53

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 19:53
Crédito: Andrés Rueda deu coletiva na manhã desta segunda-feira (Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O presidente Andres Rueda concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira para analisar os 100 primeiros dias de gestão. Entre os pontos principais, o dirigente falou sobre a disputa com a Doyen, que bloqueou 100% das receitas do clube nos primeiros meses do ano.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos deveria pagar 5 milhões de Euros em setembro de 2019, mas não fez o pagamento. A multa em contrato estava prevista em 10 milhões e euros, transformando a soma da dívida em 15 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual).
- Nós entramos em uma guerra santa juridicamente e tivemos um parecer favorável do juiz, em segunda instância, onde foi dito que o Santos deve, mas que a multa foge do normal e estabeleceu um milhão de euros de multa (cerca de R$ 6,7 milhões). Em segunda instância, o Santos deve seis milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões), não 15 milhões. Claro que cabe recurso, mas agora a gente consegue conversar para tentar um acordo - afirmou o presidente.Em fevereiro, o Santos conseguiu a liberação de 85% das receitas bloqueadas de televisão e cotas de patrocínio. O presidente, no entanto, deixou claro que, caso venda um atleta hoje, a receita estará bloqueada.

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