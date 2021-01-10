futebol

Santos confirmado com somente um titular no clássico do Morumbi

De olho no jogo contra o Boca, pela semifinal da Libertadores, técnico Cuca vai mandar a campo apenas o atacante Lucas Braga para iniciar o duelo contra o São Paulo...
LanceNet

10 jan 2021 às 15:15

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:15

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está escalado com time basicamente reserva para enfrentar o São Paulo, logo mais no Morumbi. Apesar de ser um clássico, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca optou por poupar suas principais peças pensando no jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores.O único titular em La Bombonera que começará jogando no Morumbi é Lucas Braga. O atacante tem sido peça importante para o treinador, e formará o ataque com Bruno Marques e Arthur Gomes.Sem poder contar com Felipe Jonatan (suspenso) e Wagner Leonardo (Covid), Cuca terá que improvisar Jean Mota na lateral esquerda. A linha de defesa se completa com Madson, Laércio e Alex. Sandry, Jobson e Vinícius Balieiro formam o meio.
O Santos vai a campo com: João Paulo; Madson, Laércio, Alex e Jean Mota; Sandry, Vinícius Balieiro e Jobson; Arthur Gomes, Bruno Marques e Lucas Braga.

