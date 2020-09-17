Santos confirma primeiro contrato profissional com joia da base, que afirma: 'Algo que sempre sonhei'

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Contratado oficialmente como jogador profissional do Santos, o atacante Alison Matheus se pronunciou pela primeira vez desde a assinatura do vínculo, válido até 2023, mas que pode ser expandido por mais dois anos.

O atleta que era observado por clubes do Brasil e do exterior, afirmou que o seu sonho sempre foi defender as cores do Peixe, e pôde realizar com o firmamento do seu primeiro contrato profissional com o clube.

– Jogar no Santos sempre foi o meu sonho. Ter a minha família comigo para celebrar essa primeira conquista, e algo que sempre sonhei. É um passo muito importante pelo meu objetivo e sei que tem muito mais por vir aqui – disse via assessoria.Aos 16 anos, o atleta se destacou na base santista por ter mais gols do que Neymar no sub-15, marcando 21 na categoria, ante a 15 do atual camisa 10 da Seleção Brasileira. O retrospecto, inclusive, é superior ao de revelações recentes, como Rodrygo, que marcou 18, e Gabigol, 20.

– Que em breve eu possa fazer muitos gols aqui na Vila Belmiro – afirmou o jogador.