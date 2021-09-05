Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos confirma demissão do treinador Fernando Diniz

Além do técnico, deixam o clube da Vila Belmiro neste domingo os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera, além do preparador físico Wagner Bertelli...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 11:22
Crédito: Fernando Diniz foi demitido do comando do Santos após nova derrota no Brasileirão (CARLA CARNIEL / POOL / AFP
Fernando Diniz não é mais técnico do Santos. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá sobre sua saída, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o Clube.A saída do técnico confirma a apuração do DIÁRIO, que informou que a demissão aconteceria ainda neste domingo.Confira a nota oficial do Alvinegro
"O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o Clube. O Santos FC agradece ao técnico pelos serviços prestados, iniciados no dia 7 de maio, pela parceria neste momento do Clube e deseja sorte em seu futuro profissional".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados