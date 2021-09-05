Santos confirma demissão do treinador Fernando Diniz

Crédito: Fernando Diniz foi demitido do comando do Santos após nova derrota no Brasileirão (CARLA CARNIEL / POOL / AFP

Fernando Diniz não é mais técnico do Santos. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá sobre sua saída, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco. Os auxiliares-técnicos Eduardo Zuma e Yan Razera e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o Clube.A saída do técnico confirma a apuração do DIÁRIO, que informou que a demissão aconteceria ainda neste domingo.Confira a nota oficial do Alvinegro

"O Santos FC comunica que Fernando Diniz deixa a função de técnico do time profissional neste domingo, 5 de setembro. O treinador foi comunicado ainda em Cuiabá, após reunião com o presidente Andres Rueda e o executivo de futebol, André Mazzuco.

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