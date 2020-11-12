Santos confirma data da eleição presidencial

Em nota oficial, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, oficializou a data para a eleição para o presidente do clube nos próximos três anos (2021 a 2023), para o dia 12 de dezembro entre 10h e 18h, com preferência para sócios com idade superior a 60 anos.

Aprovado pelos conselheiros no dia 21 de outubro, o voto online segue regimentado, mesmo após apresentação de irregularidades nos cadastros associativos pelo Comitê Gestor. Para os sócios que quiserem participar à distância do pleito, será que manifestar a opção no site do Sócio Rei até o dia 27 de novembro, assim como os interessados em computar a sua decisão presidencial na sede da Federação Paulista, na cidade de São Paulo, onde uma urna será instalada. Para quem votar presencialmente, será necessário a apresentação da Carteira Social e um documento oficial com foto. Associados inadimplentes, terá até o dia 06 de dezembro para quitar as suas pendências e poder registrar a sua opção.