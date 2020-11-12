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futebol

Santos confirma data da eleição presidencial

Pleito ocorrerá no dia 12 de dezembro, com votação em Santos, São Paulo e virtual...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 15:39

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 15:39

Crédito: Gabriela Brino/Lancepress!
Em nota oficial, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, oficializou a data para a eleição para o presidente do clube nos próximos três anos (2021 a 2023), para o dia 12 de dezembro entre 10h e 18h, com preferência para sócios com idade superior a 60 anos.
Aprovado pelos conselheiros no dia 21 de outubro, o voto online segue regimentado, mesmo após apresentação de irregularidades nos cadastros associativos pelo Comitê Gestor. Para os sócios que quiserem participar à distância do pleito, será que manifestar a opção no site do Sócio Rei até o dia 27 de novembro, assim como os interessados em computar a sua decisão presidencial na sede da Federação Paulista, na cidade de São Paulo, onde uma urna será instalada. Para quem votar presencialmente, será necessário a apresentação da Carteira Social e um documento oficial com foto. Associados inadimplentes, terá até o dia 06 de dezembro para quitar as suas pendências e poder registrar a sua opção.
Candidatos
A data limite para registro das chapas será às 17h do dia 22 de novembro. Até o momento o Peixe tem oito pré-candidatos: Andrés Rueda, Daniel Curi, Esmeraldo Tarquínio, Fernando Silva, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, Milton Teixeira Filho e Vágner Lombardi.

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