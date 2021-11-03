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futebol

Santos conclui venda e Jean Mota não atua mais pelo clube

Meia foi negociado com o Inter Miami por cerca de R$ 2,8 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 21:46

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 21:46

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos acertou os últimos detalhes da venda de Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos, em valores que giram em torno de R$ 2,8 milhões. A diretoria santista e o Comitê de Gestão do time da Vila Belmiro aceitaram a proposta. O camisa 41 deve deixar o Peixe em janeiro de 2022.O jogador não foi relacionado para a partida deste sábado, contra o Athlético-PR, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense e poderia voltar aos jogos, mas ficou fora na lista.Com contrato até 30 de junho de 2022, o Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tem 80% dos direitos econômicos do atleta.

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