Santos conclui venda e Jean Mota não atua mais pelo clube

O Santos acertou os últimos detalhes da venda de Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos, em valores que giram em torno de R$ 2,8 milhões. A diretoria santista e o Comitê de Gestão do time da Vila Belmiro aceitaram a proposta. O camisa 41 deve deixar o Peixe em janeiro de 2022.O jogador não foi relacionado para a partida deste sábado, contra o Athlético-PR, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador cumpriu suspensão na vitória sobre o Fluminense e poderia voltar aos jogos, mas ficou fora na lista.Com contrato até 30 de junho de 2022, o Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tem 80% dos direitos econômicos do atleta.