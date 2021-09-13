Santos completa um mês sem vitória e tem pior sequência desde 2018

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O Santos completou, neste domingo, um mês sem vitórias. O último triunfo do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto, diante do Libertad, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Desde então, o Santos disputou sete jogos, com três empates (Fortaleza, Internacional e Bahia) e quatro derrotas (Libertad, Athletico-PR, Flamengo e Cuiabá).A sequência é a pior desde 2018. Naquele ano, o Peixe ficou oito partidas sem vencer, com cinco empates (Palmeiras, Chapecoense, Flamengo, Botafogo e Ceará) e três derrotas (América-MG, Cruzeiro e Atlético-MG).

Assim como neste ano, a série de 2018 provocou uma mudança no comando técnico do clube: Jair Ventura foi demitido e Cuca foi contratado para comandar o clube. Nesta temporada, a sequência de derrotas levou a demissão do técnico Fernando Diniz.Curiosamente, a sequência sem vitórias de 2018 terminou no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão e levou a decisão do classificado às semifinais para os pênaltis, mas o time mineiro levou a melhor.