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futebol

Santos começa semana decisiva com problemas para compor a zaga

Equipe comandada pelo técnico Cuca não terá Lucas Veríssimo e Luan Peres, a dupla de zaga titular, ambos suspensos. Wagner Leonardo e Alex, ambos crias da base, devem jogar...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 08:00
Crédito: Samuel Andrade/Santos
O Santos tem problemas para montar o sistema defensivo da equipe que enfrentará o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
Luan Peres e Lucas Veríssimo, titulares da zaga santista, estão suspensos e não jogarão. O técnico Cuca deve escalar os jovens Alex Nascimento e Wagner Leonardo, ambos da base. Alison, que atuou como zagueiro nos jogos contra Sport e Vasco, também está fora da partida, pois foi expulso. Com os Meninos da Vila na defesa, Cuca colocará em campo uma das coisas de que não gosta: dois jogadores com a mesma perna dominante. Alex e Wagner são canhotos. Essa, inclusive, foi a justificativa dada pelo treinador para escalar Alison como zagueiro em algumas rodadas. Segundo o treinador, a saída de jogo pode ficar "torta".
Alex, defensor de 21 anos, badalado nas categorias de base, tem três jogos em 2020. Ele chegou ao Peixe no ano passado para a equipe sub-20 e foi alçado ao profissional no início do ano pelo ex-técnico Jesualdo Ferreira. Já Wagner Leonardo é formado nas categorias de base do clube desde o futsal, mas apenas estreou no profissional no ano passado, com Sampaoli na vitória diante do América-RN, e não atuou mais.
- Perdemos a zaga titular e um volante. Felipe Jonatan teve uma queixa no final. Hoje temos que saborear a vitória depois de todo esse empenho, raça. Vamos trabalhar, não é hora de pensar nisso. Temos que saborear a vitória, não é sempre que venceremos fora de casa. Depois pensaremos pouco a pouco. São dois dias de treinamento. Fomos muito competitivos - afirmou o treinador, pós a vitória diante do Ceará.
O Santos tem três compromissos importantes nas próximas partidas: duelos diante do Atlético-MG, São Paulo e Olímpia (PAR), o último pela Libertadores.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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