Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos com titulares ou reservas contra o Goiás? Veja o plano de Cuca

Técnico poupou titulares contra o Fortaleza; ainda há mais dois jogos antes da final da Libertadores: contra o Goiás, no domingo, e duelo com o Atlético-MG, na terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jan 2021 às 06:45

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 06:45

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos decide a Copa Libertadores no dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã. Desde a confirmação da vaga nas semifinais diante do Boca Juniors, o Peixe já disputou dois jogos. Com o time titular, venceu o Botafogo por 2 a 1 no domingo e, nesta quinta, com praticamente todo o time reserva, perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro,
>> Confira a classificação completa do Campeonato BrasileiroA ideia do treinador, inclusive, era poupar todos os titulares. John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Marinho, Kaio Jorge e Soteldo sequer viajaram para o Ceará. No entanto, Felipe Jonatan e Lucas Braga viajaram e foram titulares, assim como Sandry, primeira opção para a final da Libertadores caso Alison não se recupere da Covid.- Se eu tiro Lucas Braga e Felipe Jonatan hoje (quinta), tenho mais dificuldade ainda. O Palha (Wagner Leonardo) está voltando da Covid, não está em condição. Temos um elenco enxuto. Tenho medido bem. Sandry é outro jogador que pode incluir nessa relação. De repente eles não jogam a próxima. Vamos ver - afirmou o treinador.No domingo, diante do Goiás, os titulares devem voltar ao time. Na terça, contra o Atlético-MG, o Santos deve ter time praticamente reserva.- Amanhã (sexta) a gente viaja, chega à noite, não dá para fazer nada. No sábado, se faz pouca coisa e se define a equipe. Não dá para falar de planejamento agora. Vamos ver como o pessoal vai estar, se vão estar muito cansados. Vamos ver o melhor que a gente faz no Campeonato Brasileiro, lógico que a gente também mira dia 30 - concluiu.
Santos e Goiás se enfrentam no próximo domingo, 18h15, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados