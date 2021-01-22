Santos com titulares ou reservas contra o Goiás? Veja o plano de Cuca

O Santos decide a Copa Libertadores no dia 30, diante do Palmeiras, no Maracanã. Desde a confirmação da vaga nas semifinais diante do Boca Juniors, o Peixe já disputou dois jogos. Com o time titular, venceu o Botafogo por 2 a 1 no domingo e, nesta quinta, com praticamente todo o time reserva, perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro,

>> Confira a classificação completa do Campeonato BrasileiroA ideia do treinador, inclusive, era poupar todos os titulares. John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Marinho, Kaio Jorge e Soteldo sequer viajaram para o Ceará. No entanto, Felipe Jonatan e Lucas Braga viajaram e foram titulares, assim como Sandry, primeira opção para a final da Libertadores caso Alison não se recupere da Covid.- Se eu tiro Lucas Braga e Felipe Jonatan hoje (quinta), tenho mais dificuldade ainda. O Palha (Wagner Leonardo) está voltando da Covid, não está em condição. Temos um elenco enxuto. Tenho medido bem. Sandry é outro jogador que pode incluir nessa relação. De repente eles não jogam a próxima. Vamos ver - afirmou o treinador.No domingo, diante do Goiás, os titulares devem voltar ao time. Na terça, contra o Atlético-MG, o Santos deve ter time praticamente reserva.- Amanhã (sexta) a gente viaja, chega à noite, não dá para fazer nada. No sábado, se faz pouca coisa e se define a equipe. Não dá para falar de planejamento agora. Vamos ver como o pessoal vai estar, se vão estar muito cansados. Vamos ver o melhor que a gente faz no Campeonato Brasileiro, lógico que a gente também mira dia 30 - concluiu.