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Santos busca vitória contra o Delfin (EQU), para não 'embolar' grupo da Libertadores

Derrota contra equatorianos acenderá sinal de alerta para o Peixe na competição continental...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 06:00
Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
Pelo grupo G da Libertadores, o Defensa y Justicia (ARG) venceu o Olimpia (PAR) nessa quarta-feira (23), o que inteferiu diretamente na partida entre Delfin (EQU) e Santos, pela quarta rodada da mesma chave, nesta quinta-feira (24), às 23h, no estádio Jocay, em Manta, no Equador.
A segunda vitória consecutiva dos argentinos na competição fez com que eles ultrapassagem os paraguaios e assumissem a vice-liderança do grupo, ficando a apenas um ponto do Santos, que lidera. Com isso, uma derrota santista contra os equatorianos pode embolar o grupo. Ainda que seja vencido nesta noite, o Alvinegro encerrará a rodada na ponta do grupo, mas com o sinal amarelo aceso, já que terá o Defensa na cola, a um ponto, o Olimpia a dois e o Delfin a três, com mais duas partidas a serem disputadas.
Uma vitória do Peixe o leva a dez pontos, deixando em uma situação mais confortável, podendo, inclusive, se classificar às oitavas de final com uma rodada de antecedência. Um empate o arrasta até a última rodada disputando a vaga no mata-mata.
Portanto, um triunfo contra os equatorianos é essencial para que o Santos faça valer o seu bom início pela Libertadores, estando invicto até o então, e não coloque mais uma equipe na disputa, que já está acirrada.

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