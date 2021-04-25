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futebol

Santos busca R$ 5 milhões em projetos incentivados para Sereias e Base

Projetos foram aprovados em 2017 e tem prazo para captação até o final deste ano...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 11:08

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 11:08
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está conversando com agências especializadas para buscar aportes em dois projetos de lei de incentivo aprovados em 2017, um para as Sereias da Vila e outro para a categoria Sub-15. As conversas estão sendo conduzidas pelo executivo de marketing, Marcelo Frazão, e os dois projetos podem render até R$ 5 milhões ao clube.
Os projetos foram aprovados pelo Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria Especial do Esporte. O primeiro prazo para captação dos recursos venceu, mas o Santos conseguiu uma prorrogação para mais um ano.O primeiro projeto "Meninos da Vila" foi aprovado no valor de R$ 2.643.081,51 e tem prazo de captação até o dia 7 de novembro. Nele estão previstos o pagamento de bolsa auxílio para os atletas, além da compra de materiais esportivos e contratação de profissionais de áreas como fisioterapia e psicologia, além de administração das categorias.
O projeto para as "Sereias da Vila" segue o mesmo padrão (bolsa e contratação de profissionais). O valor aprovado para captação é de R$ 2.444.413,23 e o prazo para a captação vai até o dia 5 de dezembro deste ano.
Empresas podem doar até 1% do Imposto de Renda sobre o lucro líquido e pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido para os projetos. Se o Santos conseguir a captação, o valor que hoje o clube gasta com as bolsas e profissionais listados seria pago com os recursos do projeto e aliviaria a folha de pagamento do clube, além de eliminar (ou diminuir) os gastos com materiais.
- São projetos aprovados, que estavam parados, que era só ir atrás dos patrocinadores - afirmou o presidente Andres Rueda na entrevista sobre os 100 dias da gestão.

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