Santos busca R$ 5 milhões em projetos incentivados para Sereias e Base

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos está conversando com agências especializadas para buscar aportes em dois projetos de lei de incentivo aprovados em 2017, um para as Sereias da Vila e outro para a categoria Sub-15. As conversas estão sendo conduzidas pelo executivo de marketing, Marcelo Frazão, e os dois projetos podem render até R$ 5 milhões ao clube.

Os projetos foram aprovados pelo Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria Especial do Esporte. O primeiro prazo para captação dos recursos venceu, mas o Santos conseguiu uma prorrogação para mais um ano.O primeiro projeto "Meninos da Vila" foi aprovado no valor de R$ 2.643.081,51 e tem prazo de captação até o dia 7 de novembro. Nele estão previstos o pagamento de bolsa auxílio para os atletas, além da compra de materiais esportivos e contratação de profissionais de áreas como fisioterapia e psicologia, além de administração das categorias.

O projeto para as "Sereias da Vila" segue o mesmo padrão (bolsa e contratação de profissionais). O valor aprovado para captação é de R$ 2.444.413,23 e o prazo para a captação vai até o dia 5 de dezembro deste ano.

Empresas podem doar até 1% do Imposto de Renda sobre o lucro líquido e pessoas físicas podem doar até 6% do imposto de renda devido para os projetos. Se o Santos conseguir a captação, o valor que hoje o clube gasta com as bolsas e profissionais listados seria pago com os recursos do projeto e aliviaria a folha de pagamento do clube, além de eliminar (ou diminuir) os gastos com materiais.