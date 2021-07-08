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futebol

Santos busca quebrar dois tabus no clássico contra o Palmeiras

Peixe ainda não venceu como visitante no Campeonato Brasileiro e não vence o rival em seu novo estádio desde 2017, quando conseguiu a única vitória em dez jogos no Allianz...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 10:04

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 10:04

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Santos enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16h30min, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G6, o Peixe precisa quebrar dois tabus para conquistar a vitória no clássico: vencer a primeira como visitante no Brasileirão e voltar a vencer no Allianz Parque após quase quatro anos.Dos quatro jogos fora de casa pela competição, o Alvinegro perdeu três e empatou um. Um aproveitamento de Z4 com apenas 8%. Atuar como visitante é um problema crônico santista na temporada, já que a equipe venceu apenas duas partidas das dezesseis fora de casa. Na era Diniz, Peixe só possui uma vitória como visitante, diante o Cianorte, pela Copa do Brasil.
O fator Allianz Parque também conta. O Santos venceu apenas um jogo dos dez disputados na casa do rival. Ao todo são 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória. A única vitória do Peixe sobre o Palmeiras no Allianz aconteceu em setembro de 2017, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pelo Brasileiro. Na ocasião, Ricardo Oliveira marcou o gol santista.Confira os confrontos entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque
26/04/2015 - Palmeiras 1 x 0 Santos (Paulista)19/07/2015 - Palmeiras 1 x 0 Santos (Brasileiro)02/12/2015 - Palmeiras 2 x 1 Santos (3x4 pênaltis - Copa do Brasil)20/02/2016 - Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)12/07/2016 - Palmeiras 1 x 1 Santos (Brasileiro)30/09/2017 - Palmeiras 0 x 1 Santos (Brasileiro)04/02/2018 - Palmeiras 2 x 1 Santos (Paulista)03/11/2018 - Palmeiras 3 x 2 Santos (Brasileiro)23/02/2019 - Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)06/05/2021 - Palmeiras 3 x 2 Santos (Paulista)

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