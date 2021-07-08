Santos busca quebrar dois tabus no clássico contra o Palmeiras

O Santos enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16h30min, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no G6, o Peixe precisa quebrar dois tabus para conquistar a vitória no clássico: vencer a primeira como visitante no Brasileirão e voltar a vencer no Allianz Parque após quase quatro anos.Dos quatro jogos fora de casa pela competição, o Alvinegro perdeu três e empatou um. Um aproveitamento de Z4 com apenas 8%. Atuar como visitante é um problema crônico santista na temporada, já que a equipe venceu apenas duas partidas das dezesseis fora de casa. Na era Diniz, Peixe só possui uma vitória como visitante, diante o Cianorte, pela Copa do Brasil.