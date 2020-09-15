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futebol

Santos busca manter invencibilidade contra clubes paraguaios na Liberta

Clube alvinegro ainda não perdeu diante de clubes do país na competição. Em dez jogos contra paraguaios no torneio, foram seis vitórias e quatro empates...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 06:00
Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP
O Santos volta as suas atenções para a Libertadores, competição em que enfrenta o Olimpia (PAR), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G. Além da vitória, o Peixe quer defender a invencibilidade no torneio contra clubes paraguaios.
O Santos já enfrentou Cerro Porteño, 12 de Octubre e Guarani pela competição continental e nunca saiu derrotado. Até aqui, foram dez jogos, com seis vitórias e quatro empates. Diante do Olímpia, adversário desta noite, o clube tem dois jogos disputados, ambos amistosos, um em 1965 (2x2) e outro em 1967 (0x0).
Além dos já citados, o Santos jogou contra o Libertad, também em amistosos. Foram três partidas, com duas vitórias do Peixe e uma vitória dos paraguaios. Portanto, se juntarmos todas as partidas, além da Libertadores, o Alvinegro só tem uma derrota em quinze jogos em toda a história.Durante entrevista coletiva após o empate contra o São Paulo, por 2 a 2, pelo Brasileirão, o técnico Cuca comentou sobre o que espera dos paraguaios no jogo de hoje.
- Temos duas vitórias deixadas pelo Jesualdo e temos que aproveitar. Vamos jogar contra o vice-líder. Seis pontos contra quatro do Olímpia. É um clássico, o Olímpia chega sempre. É uma equipe muito tradicional e tem jogadores importantes, que a gente conhece. O próprio Derlis Gonzalez, que jogou aqui. Então, vamos preparados para um jogo duro, dificílimo. Mobilização total para terça-feira - afirmou o comandante.
Veja o retrospecto do Santos contra paraguaios na Libertadores
Santos 3 x 1 Doze de Octubre - Vila Belmiro - Libertadores 2003 Doze de Octubre 1 x 4 Santos - Monumental Rio Parapití - Libertadores 2003 Santos 2 x 2 Guaraní - Vila Belmiro - Libertadores 2004 ​Guarani 1 x 2 Santos - Manuel Ferreira - Libertadores 2004 Cerro Porteño 1 x 1 Santos – Assunción – Taça Libertadores 1962Santos 9 x 1 Cerro Porteño – Vila Belmiro – Taça Libertadores 1962Santos 1 x 1 Cerro Porteño – Vila Belmiro – Taça Libertadores 2011Cerro Porteño 1 x 2 Santos – Assunción – Taça Libertadores 2011Santos 1 x 0 Cerro Porteño – Pacaembu – Taça Libertadores 2011Cerro Porteño 3 x 3 Santos – Assunción – Taça Libertadores 2011
Jogos contra paraguaios sem ser Libertadores
Olimpia 2 x 2 Santos – Assunção – Amistoso 1965Olimpia 0 x 0 Santos – Assunção – Amistoso 1967Santos 2 x 0 Libertad – Vila Belmiro – Amistoso 1938Santos 5 x 1 Libertad – Vila Belmiro – Amistoso 1942Santos 0 x 2 Libertad – Vila Belmiro – Amistoso 1946

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