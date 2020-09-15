Santos busca manter invencibilidade contra clubes paraguaios na Liberta

Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O Santos volta as suas atenções para a Libertadores, competição em que enfrenta o Olimpia (PAR), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G. Além da vitória, o Peixe quer defender a invencibilidade no torneio contra clubes paraguaios.

O Santos já enfrentou Cerro Porteño, 12 de Octubre e Guarani pela competição continental e nunca saiu derrotado. Até aqui, foram dez jogos, com seis vitórias e quatro empates. Diante do Olímpia, adversário desta noite, o clube tem dois jogos disputados, ambos amistosos, um em 1965 (2x2) e outro em 1967 (0x0).

Além dos já citados, o Santos jogou contra o Libertad, também em amistosos. Foram três partidas, com duas vitórias do Peixe e uma vitória dos paraguaios. Portanto, se juntarmos todas as partidas, além da Libertadores, o Alvinegro só tem uma derrota em quinze jogos em toda a história.Durante entrevista coletiva após o empate contra o São Paulo, por 2 a 2, pelo Brasileirão, o técnico Cuca comentou sobre o que espera dos paraguaios no jogo de hoje.

- Temos duas vitórias deixadas pelo Jesualdo e temos que aproveitar. Vamos jogar contra o vice-líder. Seis pontos contra quatro do Olímpia. É um clássico, o Olímpia chega sempre. É uma equipe muito tradicional e tem jogadores importantes, que a gente conhece. O próprio Derlis Gonzalez, que jogou aqui. Então, vamos preparados para um jogo duro, dificílimo. Mobilização total para terça-feira - afirmou o comandante.

Veja o retrospecto do Santos contra paraguaios na Libertadores

Santos 3 x 1 Doze de Octubre - Vila Belmiro - Libertadores 2003 Doze de Octubre 1 x 4 Santos - Monumental Rio Parapití - Libertadores 2003 Santos 2 x 2 Guaraní - Vila Belmiro - Libertadores 2004 ​Guarani 1 x 2 Santos - Manuel Ferreira - Libertadores 2004 Cerro Porteño 1 x 1 Santos – Assunción – Taça Libertadores 1962Santos 9 x 1 Cerro Porteño – Vila Belmiro – Taça Libertadores 1962Santos 1 x 1 Cerro Porteño – Vila Belmiro – Taça Libertadores 2011Cerro Porteño 1 x 2 Santos – Assunción – Taça Libertadores 2011Santos 1 x 0 Cerro Porteño – Pacaembu – Taça Libertadores 2011Cerro Porteño 3 x 3 Santos – Assunción – Taça Libertadores 2011

Jogos contra paraguaios sem ser Libertadores