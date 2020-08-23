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futebol

Santos busca ganhar o 1º clássico e igualar sequência de vitórias no ano

Peixe ainda não ganhou de nenhum rival de São Paulo na temporada e, se conseguir a vitória diante do Palmeiras, engata a sua melhor sequência de triunfos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 08:00

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos vai enfrentar o Palmeiras, neste domingo (23), no Morumbi, às 16h, com muitos objetivos pela frente. Além de vencer um rival, duelo direto na tabela do Brasileirão, a equipe do técnico Cuca busca o primeiro triunfo em um clássico neste ano.
Ainda sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, no Pacaembu, e perdeu para Corinthians (2 a 0, na Arena) e São Paulo (2 a 1, de virada, no Morumbi) nesta temporada.A última vitória em clássicos foi diante do próprio Palmeiras, em outubro do ano passado, por 2 a 0, na Vila Belmiro. De lá para cá, além dos clássicos desta temporada, o Santos empatou em 0 a 0 com o Corinthians e 1 a 1 com o São Paulo, ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado. Outro objetivo do Santos no duelo é igualar a melhor sequência de vitórias na temporada. A equipe conseguiu três vitórias consecutivas nos duelos contra Defensa y Justicia (2 a 1, fora de casa), pela Libertadores, Mirassol (3 a 1, na Vila Belmiro), pelo Campeonato Paulista e Delfín-EQU (1 a 0, também em casa), pela Copa Libertadores.
Dois jogos após a troca de treinador, o Santos venceu o Athletico, por 3 a 1, na Vila Belmiro e o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, ganhando confiança para a sequência da temporada.
– Palmeiras é um time muito bom, elenco muito bom. Vimos jogo contra o Athletico, ganhou nas mexidas. Treinador é sabedor do que faz. Jogo difícil, mas vamos dentro da nossa postura fazer bom jogo e conseguir bom resultado - projetou o técnico Cuca.
Com isso, o Santos vem embalado para enfrentar o Palmeiras, querendo subir mais posições no Brasileirão.

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