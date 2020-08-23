Santos busca ganhar o 1º clássico e igualar sequência de vitórias no ano

Ainda sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, no Pacaembu, e perdeu para Corinthians (2 a 0, na Arena) e São Paulo (2 a 1, de virada, no Morumbi) nesta temporada.A última vitória em clássicos foi diante do próprio Palmeiras, em outubro do ano passado, por 2 a 0, na Vila Belmiro. De lá para cá, além dos clássicos desta temporada, o Santos empatou em 0 a 0 com o Corinthians e 1 a 1 com o São Paulo, ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado. Outro objetivo do Santos no duelo é igualar a melhor sequência de vitórias na temporada. A equipe conseguiu três vitórias consecutivas nos duelos contra Defensa y Justicia (2 a 1, fora de casa), pela Libertadores, Mirassol (3 a 1, na Vila Belmiro), pelo Campeonato Paulista e Delfín-EQU (1 a 0, também em casa), pela Copa Libertadores.