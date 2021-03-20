Santos busca acordo, mas já pensa em alternativas para proibição de treinos

Crédito: Santos/Divulgação

O Santos já está sabendo do aumento das restrição na Baixada Santista por conta do combate à Pandemia da Covid-19. O clube não poderá usar o CT Rei Pelé para treinamentos entre os dias 23 de março e 4 de abril e já pensa em alternativas para a solução do problema.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaO primeiro passo é o agendamento de uma reunião com o Prefeito da cidade, Rogério Santos. O encontro ainda não foi marcado, mas o clube tentará convencer o chefe do executivo de que seu protocolo é seguro, solicitando a liberação dos treinamentos.

Apesar da possibilidade, a diretoria santista já trabalhar com a hipótese de ter que se deslocar para um período de treinos longe da cidade. Alguns municípios do interior, com Centro de Treinamentos modernos, são vistos como boa possibilidades.Em meio a tudo isso, existe também uma indefinição sobre quando a equipe voltará a jogar. O Campeonato Paulista está suspenso até o próximo dia 30 e a Federação fará uma reunião com os clubes para buscar alternativas para o calendário.