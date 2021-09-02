futebol

Santos busca a primeira vitória na Arena Pantanal na história

Peixe disputou quatro jogos no Estádio e não venceu. Foram dois empates e duas derrotas...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:34

LanceNet

Crédito: Divulgação
O Santos enfrenta o Cuiabá neste sábado, às 21 horas, na Arena Pantanal pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Há quatro jogos sem vencer no Brasileirão, Peixe precisa quebrar o jejum como visitante e buscar a primeira vitória na Arena. São quatro jogos no estádio com dois empates e duas derrotas.A Arena Pantanal foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e o Santos ainda não venceu no estádio. Em 2014 foram três jogos na Arena, o Peixe empatou sem gols com o Mixto pelo duelo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Alvinegro perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1 e para o São Paulo por 1 a 0.
O Santos retornou ao estádio pela última vez em agosto de 2016, quando empatou sem gols com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Peixe busca quebrar o tabu e terminar o primeiro turno da competição com 25 pontos.Veja os jogos do Santos na Arena Pantanal:
02/04/2014 (qua): Mixto-MT 0 x 0 Santos - ida da primeira fase da Copa do Brasil18/05/2014 (dom): Santos 1 x 2 Atlético-MG - 5ª rodada do Brasileiro23/11/2014 (dom): Santos 0 x 1 São Paulo - 36ª rodada do Brasileiro03/08/2016 (qua): Santos 0 x 0 Flamengo - 18ª rodada do Brasileiro

