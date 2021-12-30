Santos avança por Nathan e desiste de Luiz Phelipe: as contratações, saídas e sondagens para 2022

O Santos segue reformulando o seu elenco para 2022, Pará, Jean Mota e Diego Tardelli já deixaram o clube. O atacante Raniel está a caminho do Vasco. Além deles, o Peixe emprestou Anderson Ceará ao Maringá e também não deve manter o lateral-esquerdo Moraes. O clube também renovou o contrato com o goleiro João Paulo. O primeiro reforço é Bruno Oliveira, meia vindo da Caldense-MG, e o meia Nathan, do Atlético-MG, está perto de chegar por empréstimo. Por outro lado, o clube desistiu do atacante Luiz Phelipe. CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos tem até agora um reforço para a temporada de 2022. O meia Bruno Oliveira, de 23 anos, chega para a equipe da Vila Belmiro. E o meia Nathan, do Atlético-MG, está com empréstimo encaminhado.

JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado, mas acabou desistindo do atacante Luiz Phelipe, que atua na Suíça. Rodriguinho, meia do Bahia, não chegou a acordo e foi descartado. O mesmo aconteceu em relação a Alef Manga.

QUEM SAIU O Alvinegro Praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. também saíram o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos, e o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato. O meia Anderson Ceará foi emprestado ao Maringá-PR.

QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O jovem atacante Bruno Marques é outro que deve deixar o clube. Moraes não deve permanecer ao fim do contrato de empréstimo. Além dele, Raniel está perto de transferir-se para o Vasco.

TIME-BASE DE 2022João Paulo, Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, onde estreia em 25 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, além do Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 25/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista01/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista05/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista08/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista