Santos avança pela contratação do técnico Fábio Carille

O Santos avançou pela contratação do técnico Fábio Carille. Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (06) com os representantes do treinador, o projeto foi aprovado. A ideia do Alvinegro Praiano é assinar com o novo profissional até dezembro de 2022, sem multa rescisória.
Carille deve chegar ao Brasil nesta terça-feira (07) e, caso tudo ocorra como esperado, acertar os últimos detalhes antes da assinatura de contrato com o Santos. O presidente Andres Rueda tem pressa pelo acerto já que o Peixe vive situação delicada no Campeonato Brasileiro e tem confronto importante contra o Bahia no sábado.O presidente e o departamento de futebol do Santos gostam do nome de Fábio Carille também pelo desempenho defensivo. O treinador tem trabalhos reconhecidos por uma defesa sólida. No Campeonato Brasileiro 2021, o Alvinegro Praiano sofreu 25 gols em 19 jogos no Brasileirão até aqui.
O treinador surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.