Santos assina primeiro contrato com promessa de 16 anos

O Santos assinou o primeiro contrato profissional com o atacante Felipe Laurindo, de apenas 16 anos. Uma das promessas das categorias de base do clube, o jogador assinou um contrato de três anos, com opção para mais dois, e tem multa rescisória de 100 milhões de Euros (R$ 673 milhões). A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol Esporte.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaFelipe Laurindo comemorou o acordo com o Santos nas redes sociais. Ele defende o clube desde o Sub-11 e foi um dos destaques do time no Campeonato Paulista Sub-15 em 2019.

- É com muito orgulho que venho dizer que hoje acabo de assinar meu primeiro contrato profissional. Nossa, quem diria que um menino de Taboão da Serra ia assinar um contrato profissional pelo Santos. Só tenho que agradever primeiramente a Deus que me proporcionou cada momento e que momentos. Agradeço ao Santos por acreditar no meu potencial....E agora vamos em busca de novas metas..- escreveu o jogador.Felipe Laurindo é uma das grandes apostas do Santos para o Campeonato Brasileiro Sub-17, que começa no dia 8 de março. O Peixe estreia diante do Athletico-PR, no CT do Caju.