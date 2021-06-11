Santos apresenta superávit de R$ 62 milhões no primeiro trimestre de 2021

O Santos apresentou um superávit de R$ 62.857.659,00 no primeiro trimestre de 2021. As informações aparecem no relatório contábil administrativo elaborado pelo Conselho Fiscal e apresentado nesta quinta-feira em reunião do Conselho Deliberativo do clube.Esses valores consistem em receitas de cotas de televisão e premiações de campeonatos, o que pode gerar diferença nas próximas análises que o clube for realizar sobre o balanço financeiro. O Santos teve de janeiro a maio R$ 57 milhões de receitas ordinárias e R$ 90 milhões de receitas extraordinárias, como as vendas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca, além das cotas de premiação.