Santos apresenta superávit de R$ 62 milhões no primeiro trimestre de 2021

O Santos apresentou um superávit de R$ 62.857.659,00 no primeiro trimestre de 2021. As informações aparecem no relatório contábil administrativo elaborado pelo Conselho Fiscal e apresentado nesta quinta-feira em reunião do Conselho Deliberativo do clube.Esses valores consistem em receitas de cotas de televisão e premiações de campeonatos, o que pode gerar diferença nas próximas análises que o clube for realizar sobre o balanço financeiro. O Santos teve de janeiro a maio R$ 57 milhões de receitas ordinárias e R$ 90 milhões de receitas extraordinárias, como as vendas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca, além das cotas de premiação.
- Cabe ressaltar que o clube recebeu de “Televisão e Publicidade Estática e PPV” e “Premiações Campeonatos” R$49.507.851,00 além do esperado em orçamento. Esses itens podem ser bem instáveis nas futuras análises - alertou o Conselho Fiscal.Em crise financeira, o presidente Andres Rueda desde o início de sua gestão explicou que cortaria gastas para que entregue o clube daqui três anos em situação melhor. O Santos se livrou recentemente do transferban na negociação com Soteldo, Cleber Reis e Aguilar.