Santos apresenta projeto e aguarda resposta de Ariel Holan até domingo

Crédito: Ariel Holan é o mais cotado para assumir o Santos após o Brasileiro (Divulgação/Instagram/Universidad Católica

O Santos apresentou seu projeto esportivo para o técnico argentino Ariel Holan. O treinador já tem em mãos o planejamento do clube, está sabendo das dificuldades financeiras e deve dar uma resposta nos próximos dias. O Peixe deu até domingo como prazo.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO interesse pelo treinador já existe desde as últimas semanas, mas a proposta (ainda não oficial) não havia sido feita. Campeão chileno da temporada, Holan tem no contrato uma cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro.

De acordo com a imprensa chilena, o treinador informou a diretoria da Universidad Católica de que vai deixar o clube antes de viajar em férias para a Argentina, mas nenhuma das partes confirmou a saída oficialmente.Holan é o nome preferido de alguns nomes da cúpula santista e a questão salarial é considerada o único problema na negociação. O treinador pede mais do que o Santos paga para Cuca atualmente, mas o clube confia que poder chegar a um acordo.