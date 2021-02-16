Santos apresenta projeto e aguarda resposta de Ariel Holan até domingo

O Santos apresentou seu projeto esportivo para o técnico argentino Ariel Holan. O treinador já tem em mãos o planejamento do clube, está sabendo das dificuldades financeiras e deve dar uma resposta nos próximos dias. O Peixe deu até domingo como prazo.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO interesse pelo treinador já existe desde as últimas semanas, mas a proposta (ainda não oficial) não havia sido feita. Campeão chileno da temporada, Holan tem no contrato uma cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro.
De acordo com a imprensa chilena, o treinador informou a diretoria da Universidad Católica de que vai deixar o clube antes de viajar em férias para a Argentina, mas nenhuma das partes confirmou a saída oficialmente.Holan é o nome preferido de alguns nomes da cúpula santista e a questão salarial é considerada o único problema na negociação. O treinador pede mais do que o Santos paga para Cuca atualmente, mas o clube confia que poder chegar a um acordo.
Ariel Holan já havia sido procurado pelo Peixe em 2018, antes da contratação de Jorge Sampaoli. Ele teve uma passagem de bastante sucesso pelo Independiente, da Argentina. Nesta segunda, em enquete promovida no perfil do DIÁRIO no twitter, ele foi o preferido pelos torcedores.