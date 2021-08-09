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Santos apresenta Matias Lacava: 'Jogar aqui é um sonho'

Venezuelano conheceu a Vila Belmiro nesta segunda, foi recebido pelo presidente Andres Rueda e vai iniciar os treinamentos na equipe Sub-23 na próxima quarta-feira...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 19:28
Crédito: Divulgação/Santos FC
Anunciado na última terça-feira, o venezuelano Matias Lacava conheceu as dependências da Vila Belmiro na tarde desta segunda-feira e foi recepcionado pelo presidente Andrés Rueda e pelo vice-presidente, José Carlos de Oliveira.O meia-atacante é considerado uma das grandes promessas do futebol da Venezuela, e será o terceiro venezuelano a vestir a camisa santista. Breitner foi o primeiro, e Soteldo, o segundo. O último camisa 10 do Peixe, inclusive, tem uma grande amizade com Matias, e foi fundamental para a sua vinda ao clube.
- O Soteldo é um grande amigo meu. Falou muito bem do clube e disse que aqui todos são uma grande família. Mesmo que seja novo no time, te tratarão como da família - disse Matias.O novo reforço do Peixe também falou da emoção de estar na Vila Belmiro:
- Estou muito feliz em estar aqui. Vou dar o melhor de mim, e fazer o melhor para o Clube, que é o mais importante. Jogar pelo Santos sempre foi um sonho. Desde pequeno ouço falar das histórias do time do Rei Pelé.
Matias irá realizar seus exames médicos amanhã e iniciará os treinamentos com a equipe sub-23 na quarta-feira.

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