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Santos apoia criação de nova Liga para organizar o Brasileiro

Presidente Andres Rueda destacou a importância da união dos clubes brasileiros...
LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 15:15

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 15:15

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na terça-feira da semana passada (15), dezenove clubes da Série A assinaram um documento em que concordam em fundar uma Liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Apenas o Sport não participou em razão dos problemas políticos que enfrenta. Porém, em nota, o clube oficializou que apoia à decisão dos outros clubes.O Santos é um dos clubes interessados no projeto. Segundo o presidente Andres Rueda, em entrevista ao Canal da Nagila Luz, o passo tomado pelos clubes brasileiros é de fundamental importância em razão da união que está existindo.
- O que é importante quando se fala da nova Liga e a posição dos clubes é a união que está existindo entre os clubes, isso sempre faltou. Esse bate papo entre os clubes buscando um bem maior para a organização do futebol brasileiro. Então, a liga que os clubes comentam, seria uma maneira de você conseguir ser atendido em algumas demandas que você acha que a CBF não conseguiu implementar - disse.Rueda ainda descartou um "confronto" com a entidade máxima do futebol brasileiro, mas sim fazer com que os clubes sejam a principal imagem do futebol, e que participem diretamente nas decisões.
- Eu deixo claro que na verdade não é uma briga dos clubes com a CBF. O que os clubes querem é serem mais ouvidos, conseguir fazer parte das decisões do futebol. Os clubes acham, acreditam, e tem certeza de que o clube é a figura mais importante. São mais importantes que federações, CBF... Então querem ter um papel de ator principal na história - finaliza.

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