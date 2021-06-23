Santos apoia criação de nova Liga para organizar o Brasileiro

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na terça-feira da semana passada (15), dezenove clubes da Série A assinaram um documento em que concordam em fundar uma Liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Apenas o Sport não participou em razão dos problemas políticos que enfrenta. Porém, em nota, o clube oficializou que apoia à decisão dos outros clubes.O Santos é um dos clubes interessados no projeto. Segundo o presidente Andres Rueda, em entrevista ao Canal da Nagila Luz, o passo tomado pelos clubes brasileiros é de fundamental importância em razão da união que está existindo.

- O que é importante quando se fala da nova Liga e a posição dos clubes é a união que está existindo entre os clubes, isso sempre faltou. Esse bate papo entre os clubes buscando um bem maior para a organização do futebol brasileiro. Então, a liga que os clubes comentam, seria uma maneira de você conseguir ser atendido em algumas demandas que você acha que a CBF não conseguiu implementar - disse.Rueda ainda descartou um "confronto" com a entidade máxima do futebol brasileiro, mas sim fazer com que os clubes sejam a principal imagem do futebol, e que participem diretamente nas decisões.