Santos anuncia saída do volante Alison para clube da Arábia Saudita

Crédito: Reprodução/@SantosFC

O Santos oficializou a transferência do volante Alison para o Al-Hazem, da Arábia Saudita. O clube saudita fez uma proposta de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões), que foi aceita pelo Alvinegro da Vila Belmiro e pelo jogador de 28 anos.Alison chegou ao Santos em 2005, com apenas 11 anos. E após passar por todas as categorias de base, o atleta precisou mostrar, logo em sua estreia como profissional, em 2011, que sua carreira seria feita por superações no clube.

Com menos de um minuto de jogo, na vitória por 1 a 0 do Peixe sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, o volante caiu sozinho no gramado e rompeu os ligamentos do joelho. Em uma atividade da transição, Alison voltou a romper os ligamentos e só voltou a entrar em campo quase dois anos depois, em 2013.

- Eu saio daqui uma pessoa muito melhor. Cheguei aqui uma criança, e estou saindo um homem formado, um pai de família. Sou muito grato por tudo que o Santos fez por mim. Me formou como atleta e como pessoa. Me deu todo o suporte que eu sempre precisei. Sou muito grato por tudo. Hoje eu saio com um sentimento de que valeu a pena acreditar sempre, mesmo quando as coisas estavam difíceis. O que mais conquistei de importante aqui foi o carinho e o respeito de todos, e isso eu não troco por nada - disse Alison.Ao todo, Alison atuou em 265 jogos e anotou quatro gols com a camisa do Santos. No período, o jogador esteve presente no elenco santista nos títulos do Paulistão em 2015 e 2016. Após altos e baixos, sendo emprestado ao Red Bull Brasil e superando outras lesões, o camisa 5 se firmou como titular absoluto e capitão da equipe na última temporada, chegando até a final da Libertadores.

- Eu estou indo para um desafio novo. Acho que preciso desse desafio na minha carreira. Foi muito difícil tomar essa decisão, muito difícil mesmo. Contei com o apoio da minha família, e após conversar com eles, a gente chegou num consenso de que precisávamos disso. Estou indo, mas meu coração fica. Independentemente de onde eu estiver, estarei sempre torcendo pelo Santos. Meu coração sempre vai estar aqui. Aqui é a minha casa - afirmou.