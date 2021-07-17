Santos anuncia saída de Luan Peres e acordo fechado com a Doyen

Crédito: Luan Peres já foi apresentado pelo time francês, sua nova equipe para 2021 ( One Football / Dugout

O Santos anunciou oficialmente a saída do zagueiro Luan Peres para o Olympique de Marseille, da França. Como se tratava de uma operação "casada" com a Doyen, o clube demorou para se manifestar oficialmente sobre o caso.Confirme antecipado pelo Diário do Peixe, o Santos fez um acordo com a Doyen, resolvendo um problemas financeiros mais críticos do Santos na última década. Contraída em dezembro de 2013, para a chegada de Leandro Damião, a dívida passou os últimos sete anos sem resolução.A última parcela – de 5 milhões de euros – deveria ter sido paga em setembro de 2019, mas o não-cumprimento pelo clube reabriu uma discussão judicial. Dos 15 milhões de euros pleiteados pela empresa na Justiça, houve uma redução de cerca de 45% desse valor. Pelo acordo, o Santos fará o pagamento até dezembro de 2023, ou seja, durante a atual gestão.

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Desde janeiro o Santos FC vinha sofrendo bloqueios diários em suas contas devido à dívida com a Doyen. Durante algumas semanas de fevereiro e março, por exemplo, não entrou um só real nos cofres, até que foi obtida uma liminar liberando 15% e, posteriormente, 85% das receitas ordinárias, mas mantendo as receitas extraordinárias, como venda de atletas, totalmente bloqueadas. Com isso, o Santos sofreu, a cada mês, para honrar a folha salarial e os demais pagamentos no clube.

“Como se sabe, as receitas ordinárias do Clube ainda não estão à altura das despesas. E ainda temos uma série de dívidas a serem pagas. Dos dez grandes problemas financeiros, nove estão com acordos fechados agora. Vamos honrar esses pagamentos para garantir a reorganização financeira de nossa instituição”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

A outra notícia do dia é que esse acordo só foi alcançado usando parte do dinheiro da venda do zagueiro Luan Peres para o Olympique de Marseille, da França. Para que o Santos aceitasse vender o atleta, o Club Brugge abriu mão de uma porcentagem da venda, e o empresário de Luan também não receberá o restante da comissão devida pela contratação do jogador pelo Santos, em janeiro de 2021. Além disso, vale ressaltar que o valor da venda é superior ao realizado no início deste ano.