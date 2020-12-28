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futebol

Santos anuncia renovação contratual com Bruno Marques

Atacante ficará emprestado ao Peixe até fevereiro e depois terá compra exercida. Contrato terá validade de quatro anos...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 16:46
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Joia do Santos e xodó da torcida, o atacante Bruno Marques, também conhecido como Bruninho, de 21 anos, ficará no Peixe.
O vínculo de empréstimo com o time sergipano do Lagarto se encerraria nesta quinta-feira (31), mas foi ampliado até fevereiro de 2021, quando encerrará a temporada. Após isso, o Alvinegro exercerá a opção de compra do atacante, que firmará um vínculo de quatro anos.
O clube confirmou a informação através das suas redes sociais. Bruno chegou ao time sub-20 do Peixe em 2019, vindo por empréstimo do Lagarto, e após uma rápida passagem, também emprestado, pelo Fluminense. Nesta temporada foi promovido pelo técnico Cuca ao time principal, onde já tem dois gols marcados, um deles justamente na sua estreia como profissional, no dia 28 de novembro, quando o Alvinegro venceu o Sport por 4 a 2, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Antes, o camisa 19 já tinha se destacado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, onde marcou sete gols em sete jogos.

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