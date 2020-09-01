Santos anuncia renovação com Lucas Lourenço até 2024: 'Minha casa'

Lucas Lourenço teve o seu contrato com o Santos renovado por quatro anos. Após novela e até mesmo iminência de saída, o meia foi integrado ao elenco principal na última semana, o que corroborou para a sua permanência no Alvinegro Praiano. O vínculo do Menino da Vila com o clube se encerraria neste mês, mas foi estendido até 2024. No Peixe desde 2011, o atleta passou por todas as categorias de base, além do futsal da equipe.
– Muito feliz pela renovação, o Santos é FC é a minha casa! É uma alegria que mão cabe dentro de mim. Espero poder retribuir dentro de campo esse carinho e reconhecimento que recebo do clube – disse o prata da casa ao site oficial do Peixe.
Lucas Lourenço e é visto como uma das grandes estrelas reveladas pelo Santos. O jogador disputou as duas últimas Copas São Paulo de Futebol Júnior.