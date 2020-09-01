Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos anuncia renovação com Lucas Lourenço até 2024: 'Minha casa'

Jogador ficou próximo de não estender o seu vínculo com o Peixe, mas promoção ao time principal contribuiu para o acordo...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:31

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
Lucas Lourenço teve o seu contrato com o Santos renovado por quatro anos. Após novela e até mesmo iminência de saída, o meia foi integrado ao elenco principal na última semana, o que corroborou para a sua permanência no Alvinegro Praiano. O vínculo do Menino da Vila com o clube se encerraria neste mês, mas foi estendido até 2024. No Peixe desde 2011, o atleta passou por todas as categorias de base, além do futsal da equipe.
– Muito feliz pela renovação, o Santos é FC é a minha casa! É uma alegria que mão cabe dentro de mim. Espero poder retribuir dentro de campo esse carinho e reconhecimento que recebo do clube – disse o prata da casa ao site oficial do Peixe.
Lucas Lourenço e é visto como uma das grandes estrelas reveladas pelo Santos. O jogador disputou as duas últimas Copas São Paulo de Futebol Júnior.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados