Santos anuncia parceria milionária para Fan Tokens e NFT

O Santos anunciou a Binance, maior corretora de ativos digitais do Mundo, como seu novo patrocinador e licenciado para Fan Tokens e NFT. A empresa vai estampar sua marca na camisa do Peixe no jogo de domingo contra o Internacional , no Beira-Rio.A parceria renderá, inicialmente, US$ 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões) ao clube e a marca estará estampada na camisa pelos próximos três anos. Mais do que um patrocínio, com este acordo, a Binance torna-se a parceria oficial para operar a venda de Fan Tokens e NFT do Santos.
- Estamos entusiasmados com a parceria com a Binance por meio deste acordo, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências significativas com acesso incomparável à plataforma de engajamento de que precisam - diz o presidente do Santos, Andres Rueda.- Esta parceria alimenta ainda mais a nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar soluções de engajamento com os fãs e abre um novo capítulo na história do nosso clube - comenta o dirigente.
O CEO e co-fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, destacou que o Fan Token da Binance representa um poderoso novo jeito para torcedores expressarem o seu apoio e amor pelos seus times favoritos.
- Receber o Santos na nossa plataforma é um marco importante, já que o clube é um dos mais tradicionais do Brasil-um país onde o futebol é parte importante da identidade nacional-e ao mesmo tempo, é um time inovador, com muitas conquistas no currículo e grandes campeões - fala.
- Com a nossa entrada na cultura do futebol latino-americano, a Binance vai promover atividades incríveis e novas oportunidades de engajamento para os fãs do continente que estão prontos para se aventurar no mundo dos Fan Tokens. Ter o Santos na plataforma de Fan Token da Binance significa que os torcedores podem colecionar e utilizar NFTs, participar em enquetes exclusivas e desbloquear badges e recompensas baseados no seu nível de engajamento. Estamos muito animados com a oportunidade de explorar futuras oportunidades com o Santos - reforça Zhao.
Vale destacar que o Santos é o único clube da América Latina até o momento em parceria com a Binance, que também já fechou com a Lazio, na Itália, e o Porto, em Portugal.
O Fan Token será uma excelente oportunidade de trazer o torcedor apaixonado cada vez mais para dentro das decisões do Clube. Já no caso do NFT, com um time com uma história tão rica quanto a do Santos FC, será um produto que cai como uma luva, pois proporcionará ao torcedor, adquirir ativos digitais e ter um acervo pessoal de colecionáveis do clube que orgulha qualquer um.