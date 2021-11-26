Santos anuncia parceria milionária para Fan Tokens e NFT

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 10:29

O Santos anunciou a Binance, maior corretora de ativos digitais do Mundo, como seu novo patrocinador e licenciado para Fan Tokens e NFT. A empresa vai estampar sua marca na camisa do Peixe no jogo de domingo contra o Internacional , no Beira-Rio.A parceria renderá, inicialmente, US$ 10 milhões (cerca de R$ 55 milhões) ao clube e a marca estará estampada na camisa pelos próximos três anos. Mais do que um patrocínio, com este acordo, a Binance torna-se a parceria oficial para operar a venda de Fan Tokens e NFT do Santos.
- Estamos entusiasmados com a parceria com a Binance por meio deste acordo, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências significativas com acesso incomparável à plataforma de engajamento de que precisam - diz o presidente do Santos, Andres Rueda.- Esta parceria alimenta ainda mais a nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar soluções de engajamento com os fãs e abre um novo capítulo na história do nosso clube - comenta o dirigente.
O CEO e co-fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, destacou que o Fan Token da Binance representa um poderoso novo jeito para torcedores expressarem o seu apoio e amor pelos seus times favoritos.
- Receber o Santos na nossa plataforma é um marco importante, já que o clube é um dos mais tradicionais do Brasil-um país onde o futebol é parte importante da identidade nacional-e ao mesmo tempo, é um time inovador, com muitas conquistas no currículo e grandes campeões - fala.
- Com a nossa entrada na cultura do futebol latino-americano, a Binance vai promover atividades incríveis e novas oportunidades de engajamento para os fãs do continente que estão prontos para se aventurar no mundo dos Fan Tokens. Ter o Santos na plataforma de Fan Token da Binance significa que os torcedores podem colecionar e utilizar NFTs, participar em enquetes exclusivas e desbloquear badges e recompensas baseados no seu nível de engajamento. Estamos muito animados com a oportunidade de explorar futuras oportunidades com o Santos - reforça Zhao.
Vale destacar que o Santos é o único clube da América Latina até o momento em parceria com a Binance, que também já fechou com a Lazio, na Itália, e o Porto, em Portugal.
O Fan Token será uma excelente oportunidade de trazer o torcedor apaixonado cada vez mais para dentro das decisões do Clube. Já no caso do NFT, com um time com uma história tão rica quanto a do Santos FC, será um produto que cai como uma luva, pois proporcionará ao torcedor, adquirir ativos digitais e ter um acervo pessoal de colecionáveis do clube que orgulha qualquer um.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

