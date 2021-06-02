Santos anuncia o desligamento de José Renato Quaresma do Comitê de Gestão

O Santos confirmou a saída de José Renato Quaresma do Comitê de Gestão. O empresário pediu desligamento para cuidar de sua saúde. Recentemente, o empresário teve complicações pós-Covid-19 e estava afastado do cargo desde maio. Ele era o membro do CG mais próximo ao futebol.- Sinto-me honrado em ter feito parte desta instituição, minha segunda casa, que sempre me recebeu de braços abertos e, com a qual, pude contribuir com minhas habilidades, conhecimentos, esforço e paixão. Agradeço, também, aos colegas do Comitê Gestor por me acolherem neste desafio de colocar o Santos Futebol Clube, sempre, à frente de tudo e de todos, bem como ao presidente Andres Rueda pela confiança a mim depositada - disse.