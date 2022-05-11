Santos anuncia novo patrocinador para a omoplata do uniforme

O Santos anunciou a Hebron, indústria brasileira com tradição no setor farmacêutico nacional, como nova patrocinadora do clube nesta quarta-feira. O vínculo é de um ano e a marca da empresa estará estampada na omoplata (altura dos dois ombros) da camisa da equipe masculina principal.A estreia já acontece nesta quinta-feira quando o Peixe recebe o Coritiba na Vila Belmiro, às 21h30min, pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O presidente do Santos, Andres Rueda, comemorou a parceria.

- É com muito orgulho que anunciamos a Hebron, uma gigante do setor farmacêutico no Brasil. Temos certeza de que essa união será vitoriosa com duas marcas conhecidas mundialmente. Uma parceria para mostrar para que futebol e saúde caminham juntos na vida do torcedor - afirmou o presidente.

De acordo com Josimar Henrique Júnior, CEO e Presidente da Hebron, o contrato com o Peixe representa um momento sem precedentes, além de ser estratégico para a empresa.- O Santos é querido por todos, com uma torcida vibrante e presente, e que tem valores e missões muito parecidos com as da Hebron. Uma equipe que possui bela história de títulos, como o tricampeonato da Libertadores da América e o Bicampeonato Mundial. Que forma e revela, no cenário Nacional e Internacional, jogadores de alto desempenho. Conhecemos a importância do futebol santista para o mundo. Afinal, o time já parou até uma guerra - declara.

- Por outro lado, somos uma empresa já bastante difundida entre nossos parceiros comerciais, profissionais de saúde, da classe médica e farmacêutica, mas queremos ampliar essa visibilidade para o público consumidor em geral. Por isso, estamos felizes em unir a marca Hebron, que tem qualidade e inovação reconhecida em todos os produtos, ao time paulista, que produz e revela grandes talentos, através dos Meninos da Vila. Temos valores em comum, acreditamos no potencial do brasileiro, sendo essa parceria histórica motivo de orgulho para nós - afirma Josimar Júnior.

Sobre a Hebron

A Hebron, uma indústria farmacêutica orgulhosamente brasileira, fundada há 32 anos, distribui seus produtos em todo território nacional, em alguns países da América Latina – como Peru e Venezuela – e possui uma filial nos Estados Unidos. A empresa pesquisa e fabrica medicamentos, cosméticos e suplementos alimentares, na linha humana e veterinária e todo o seu portfólio abrange mais de 50 itens. Ao todo, são mais de 60 mil profissionais de saúde visitados pelo seu time de representantes, mensalmente.