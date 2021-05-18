Santos anuncia novo patrocinador e 'fecha' uniforme

O Santos anunciou a Dafabet como 11º patrocinador do clube e "fechou" o uniforme na tarde desta terça-feira. A marca estará estampada na omoplata da camisa dos jogadores da equipe profissional. A estreia da marca no uniforme acontece também nesta terça diante o The Strongest, às 19h15min, na Bolívia pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.Agora são SumUP (máster), Dafabet (omoplata), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção), Cartão de Todos (parte de trás do calção) e Kodilar (meião).
- Para o Santos é motivo de orgulho acertar mais essa parceria, com uma empresa séria e que já tem ligação com o futebol. Foi mais uma aposta que deu certo para o Peixe e que temos certeza vai ser um sucesso na nossa camisa. Esperamos que a força do Santos também gere bons resultados para a Dafabet e a nossa torcida acolha muito bem esse nosso novo patrocinador - afirma o presidente do Clube, Andres Rueda.
Kasper Trier, Diretor de Marketing Brasil e Latam da Dafabet, acrescentou.
- A Dafabet é uma das maiores empresas de apostas online do mundo, encontramos aqui a combinação perfeita para fazer parceria com o Maior Brasileiro do Mundo. Trabalhamos muito para construir um bom relacionamento com os apaixonados torcedores do Santos, dando-lhes as melhores cotações, ofertas e promoções. Estamos ansiosos por partilhar muitos e grandes momentos na Vila mais famosa do mundo - afirmou.- Temos muito orgulho de fazer parceria com o Santos, o clube é obviamente um dos times mais famosos do Brasil, além de ser mundialmente conhecido por sua tradição e torcida. Acreditamos que a parceria nos ajudará a crescer na região LATAM e estamos confiantes para começar a trabalhar juntos - disse John Cruces, Diretor de Patrocínios da Dafabet.