Santos anuncia novo patrocinador e 'fecha' uniforme

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos anunciou a Dafabet como 11º patrocinador do clube e "fechou" o uniforme na tarde desta terça-feira. A marca estará estampada na omoplata da camisa dos jogadores da equipe profissional. A estreia da marca no uniforme acontece também nesta terça diante o The Strongest, às 19h15min, na Bolívia pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.Agora são SumUP (máster), Dafabet (omoplata), Oceano B2B (barra frontal), Kicaldo (manga), Tekbond (esterno), Foxlux (barra traseira), Philco (costas), Konami (número), STX (parte frontal do calção), Cartão de Todos (parte de trás do calção) e Kodilar (meião).

- Para o Santos é motivo de orgulho acertar mais essa parceria, com uma empresa séria e que já tem ligação com o futebol. Foi mais uma aposta que deu certo para o Peixe e que temos certeza vai ser um sucesso na nossa camisa. Esperamos que a força do Santos também gere bons resultados para a Dafabet e a nossa torcida acolha muito bem esse nosso novo patrocinador - afirma o presidente do Clube, Andres Rueda.

Kasper Trier, Diretor de Marketing Brasil e Latam da Dafabet, acrescentou.