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futebol

Santos anuncia contratação do volante Camacho, ex-Corinthians

Jogador assinou contrato com o clube até o final de 2022 e já pode estrear na quinta...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 16:43

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 16:43

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos anunciou oficialmente o seu quinto reforço para a temporada. Trata-se do volante Camacho, que estava no Corinthians. O atleta, de 31 ano,s assinou contrato definitivo com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2022. O jogador foi um pedido do técnico Fernando Diniz.- Sou um cara polivalente e podem esperar isso aqui também no Santos FC, até por conta do estilo do Diniz, que sempre pede muita movimentação no meio de campo. Eu consigo fazer ali o primeiro volante e o segundo também. Onde ele achar melhor eu estarei à disposição. Pode contar comigo, nação santista. Estou feliz demais em estar aqui e podem acreditar que vou dar a minha vida por essa camisa - concluiu Camacho.
Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Guilherme de Aguiar Camacho começou a carreira profissional no Flamengo, em 2008, e teve passagens por Paraná, Goiás, Bahia, Guaratinguetá e Botafogo, até chegar ao Audax, em 2014. Na equipe de Osasco, na época comandada pelo atual técnico do Santos FC, Fernando Diniz, Camacho foi um dos destaques na campanha até o vice do Campeonato Paulista de 2016, sendo derrotado na decisão justamente pelo Peixe.- Após aquelas finais o professor Dorival Júnior mostrou interesse no meu futebol, mas eu já tinha fechado com o Corinthians. Cheguei a me imaginar vestindo essa camisa gigante na época, até porque o estilo de jogo do Santos FC me encantava e combinava muito comigo, que era de domínio e muita ofensividade. Agora, finalmente estou realizando esse desejo de jogar aqui e espero fazer um grande ano - afirmou o novo reforço.
Anteriormente, o clube já havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo Moraes, do meia-atacante Marcos Guilherme, do zagueiro Danilo Boza e do meia Vínicius Zanocelo.

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