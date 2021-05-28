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Santos anuncia contratação de André Mazzuco, novo executivo de futebol

Clube iniciou a temporada 2021 sem um profissional ocupando esse cargo...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:55

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 18:55
Crédito: Mazzuco deixou o Cruzeiro para assumir projeto no Peixe (Divulgação/Cruzeiro
O Santos anunciou oficialmente a contratação do executivo de futebol André Mazzuco, de 42 anos, que estava no Cruzeiro. O profissional, que exercia a função no clube celeste desde janeiro de 2021, chega para trabalhar junto com Jorge Andrade no departamento de futebol do Alvinegro Praiano. O novo "homem forte" do Peixe já está na capital baiana para acompanhar o jogo de estreia do clube no Campeonato Brasileiro diante do Bahia, partida que ocorrerá nesse sábado.Mazzuco é formado em Educação Física, tem pós graduação e mestrado e é participante do programa de Doutoramento da Universidade de Coimbra, de Portugal. Ele também é professor e colaborador dos programas CBF Academy (Licença A), CBF Social e outras ações da CBF, Federação Paulista de Futebol e Universidade do Futebol.Além da equipe mineira, o executivo tem passagens como diretor do Paraná (2018), Vasco (2019 e 2020), Paysandu (2017 e 2018) e Red Bull Brasil (2016 e 2017). Como superintendente e gerente de base, trabalhou no Coritiba.Em nota, o Santos explicou a escolha do profissional:
"Seu estilo de trabalhar é o de buscar sempre a harmonia dos setores e processos do Departamento de Futebol, focando na integração total da área. Valoriza a base do Clube e, por esse ponto, o Santos FC se torna extremamente atrativo. Procura potencializar atletas e profissionais que tenham o perfil adequado com a identidade do Clube e que possam evoluir com o trabalho, resultando em eficiência esportiva na busca dos objetivos competitivos."
Antes do acerto com Mazzuco, o cargo de executivo de futebol no Santos foi recusado por Ricardinho, Roque Júnior, William Thomas e Alexandre Gallo. Em coletiva de imprensa no começo deste mês, o presidente Andrés Rueda afirmou que a contratação do novo “homem forte” para função no clube estava encaminhada.

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