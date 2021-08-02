Santos anuncia a venda de Kaio Jorge para a Juventus

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O Santos anunciou no final da tarde desta segunda-feira acordo para a venda do atacante Kaio Jorge para a Juventus. De acordo com a nota oficial divulgada pelo Peixe, o time italiano aceitou os termos do Peixe e o jogador já será liberado agora para atuar na Europa.- A Juventus chegou às condições que apresentamos e que entendemos que foram as melhores nesse momento para o clube, diante do cenário que encontramos. Boa sorte ao Kaio Jorge, mais um menino da Vila que vamos torcer para seguir bem sua trajetória - afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

Natural de Olinda (PE), Kaio Jorge está com 19 anos e chegou em 2013 à Vila Belmiro, para jogar no sub-11. No time profissional, vestiu a camisa do Santos 84 vezes e marcou 17 gols. O atacante Kaio Jorge deve desembarcar em Turim na próxima quarta-feira (31). Atualmente o jogador está em Recife (PE) fazendo trabalhos com seu personal particular e não entra mais em campo pelo Peixe.O time santista vai receber 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,5 milhões), em duas parcelas. A primeira será agora em agosto e a segunda em 2022. Além disso, o Peixe vai receber 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) assim que o atacante atingir uma meta de jogos estipulada e ficará com 5% da “mais valia” em uma transferência futura (5% do que a Juventus receber além dos 3 milhões de Euros).

A novela Kaio Jorge durou mais de sete meses. Desde o início da gestão de Andres Rueda, em janeiro, o clube tentava a renovação de contrato com o jogador (o vínculo terminaria em dezembro deste ano). Sem acordo, o Peixe procurou o Benfica há duas semanas e recebeu uma proposta de 3,5 milhões de Euros, além do empréstimo de dois jogadores do clube português.