Santos anuncia a venda de Jean Mota para o futebol dos Estados Unidos

O Santos anunciou nesta sexta-feira a venda do meia Jean Mota ao Inter Miami, dos Estados Unidos. A negociação girou em torno de R$ 2,8 milhões. O jogador já compareceu ao CT Rei Pelé durante a semana para se despedir dos companheiros de time.A última vez que o ex-santista entrou em campo foi na partida contra o América-MG, na derrota por 2 a 0. Na oportunidade, o camisa 41 foi expulso.Com vínculo até 30 de junho de 2022, Jean Mota poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tinha 80% dos direitos econômicos do atleta. Vindo do Fortaleza em 2016 por R$ 800 mil, Jean Mota vestiu a camisa santista por 258 vezes e marcou 20 gols. O jogador viveu altos e baixos na Vila Belmiro durante sua passagem pelo clube.