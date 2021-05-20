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futebol

Santos anuncia a renovação de contrato com Lucas Braga

Atacante assinou um novo vínculo com o clube até abril de 2026...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:57
Crédito: Divulgação/ Santos FC
O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira a renovação de contrato com o atacante Lucas Braga. O novo vínculo do atacante com o clube vai até 30 de abril de 2026.
- Me emociono muito e sou bem sincero quando falo isso. Quando estava passando pela arquibancada hoje passou um filme na cabeça de todas as dificuldades até chegar aqui. É inacreditável quando eu vejo que até onde Deus me trouxe. É um sonho maravilhoso que eu tenho vivido aqui. Esse clube representa a minha vida em todos os sentidos, então é mais um presente poder acertar essa permanência por mais cinco anos. Espero continuar ajudando e vivendo esse sonho - afirmou o camisa 30, com lágrimas nos olhos.Com 24 anos e nascido em São Paulo, Braga chegou ao Santos no início em 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.
Desde então, Lucas virou peça fundamental no elenco santista e assumiu a titularidade absoluta em 2021. São 57 jogos no total, com nove gols marcados e cinco assistências. Na atual temporada, o atacante é o artilheiro do Santos, com cinco tentos anotados em 16 partidas.
- O legal dos sonhos é sempre estipular metas. Meu primeiro era vestir essa camisa, depois fazer um gol na Vila Belmiro e agora veio a renovação. Quando cheguei aqui, confesso que tive esse medo de não conseguir ficar e ajudar o time que eu sempre torci. Mas as coisas caminharam bem e hoje tudo tem dado certo. Tenho realizado esse sonho e vou continuar buscando sempre evoluir para alcançar mais objetivos aqui dentro - concluiu o Lucas Braga.

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