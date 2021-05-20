Santos anuncia a renovação de contrato com Lucas Braga

- Me emociono muito e sou bem sincero quando falo isso. Quando estava passando pela arquibancada hoje passou um filme na cabeça de todas as dificuldades até chegar aqui. É inacreditável quando eu vejo que até onde Deus me trouxe. É um sonho maravilhoso que eu tenho vivido aqui. Esse clube representa a minha vida em todos os sentidos, então é mais um presente poder acertar essa permanência por mais cinco anos. Espero continuar ajudando e vivendo esse sonho - afirmou o camisa 30, com lágrimas nos olhos.Com 24 anos e nascido em São Paulo, Braga chegou ao Santos no início em 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.