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futebol

Santos anuncia a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann

Defensor, que estava no América-MG, assinou contrato de três anos com o clube...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 17:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:05

O Santos anunciou mais um reforço para temporada 2022. Trata-se do zagueiro Eduardo Bauermann, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo América-MG. O vínculo com o Peixe é de três temporadas.- É uma felicidade muito grande, é um sonho sendo realizado. Estou muito feliz e disposto a dar o meu melhor pelo Santos - declarou o defensor. Bauermann foi revelado pelo Internacional e tem passagens por Náutico, Atlético-GO, Figueirense e Paraná, além da equipe mineira.
>> Conheça o zagueiro Eduardo Bauermann, contratado pelo Peixe
No início de sua carreira, o zagueiro esteve presente em convocações da Seleções Brasileiras sub-17 e sub-20, e ressaltou importância de vestir a camisa verde e amarela:
- Desde a minha primeira convocação em 2012, foram experiências incríveis, e apesar de muito novo, evolui muito justamente por causa da concorrência. Eram todos jogadores de alto nível, os melhores da categoria.O defensor disputou o Campeonato Sul-americano sub-17 e o Campeonato Mundial sub-17, além de participar de torneios internacionais na Espanha e na China. Sua última convocação ocorreu em 2015, para o Campeonato Sulamericano-sub-20.
Nascido no Rio Grande do Sul, no município de Estância Velha, o zagueiro destro destacou suas principais características.
- Sou um cara guerreiro, que não desiste de nenhuma bola. Espero poder colaborar tanto na saída de jogo como também na bola área - falou.
Crédito: EduardoBauermanncomopresidenteAndresRueda(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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